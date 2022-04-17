عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام نهضة بركان في ربع نهائي الكونفدرالية

أعلن التونسي معين الشبعاني المدير الفني لنادي المصري عن تشكيل الفريق البورسعيدي لمواجهة نهضة بركان، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية المقرر لها مساء اليوم الأحد علي ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وصعد المصري للدور ربع النهائي عقب تخطيه دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر مازيمبي في المجموعة الثالثة.

تشكيل المصري أمام نهضة بركان في الكونفدرالية:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حمد، هيثم العيوني وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى وإلياس الجلاصي.

خط الهجوم: محمد جريندو، حسن علي وعمرو مرعي.

يذكر أن مواجهة الإياب ستقام في المغرب، يوم 25 من شهر أبريل الجاري.