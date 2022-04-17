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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل أدائها غدا.. وزير التعليم: المهام الأدائية لرابعة ابتدائي ليست امتحانات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تقييمات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ليست امتحانات .

حيث أوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن تقييمات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ، عبارة عن نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق .

وقال وزير التربية والتعليم ، إن تقييمات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ، ليس هدفها قياس الكم المعرفي للتلاميذ .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يمكن لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي في تقييمات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ، الاستعانة بالكتاب اثناء أدائها ، مؤكداً انه لا يجب التعامل مع تقييمات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي على انها اختبارات تقليدية.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، جدول امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي “الفصل الدراسي الثاني ”

و وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم يتمثل جدول امتحانات المهام الادائية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي “ الفصل الدراسي الثاني” فيما يلي :

  • الإثنين 18 أبريل : اللغة العربية - التربية الدينية
  • الثلاثاء 19 أبريل : علوم - مهارات مهنية - لغة انجليزية
  • الأربعاء 20 أبريل : الرياضيات - تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - الدراسات الاجتماعية
جدول الامهام الادائية

حيث قال وزير التربية والتعليم ، تعقد امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي من يوم الاثنين ١٨/٤/٢٠٢٢ وحتى الأربعاء ٢٠/٤/٢٠٢٢ .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون زمن أداء المهمة الادائية بالنسبة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي حصتين.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه ، يقوم الموجه الأول باختيار مهمة ادائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

وكان قد كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل وشرح امتحان الصف الرابع الابتدائي في ما يسمى بـ "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد.

وقال “شوقي”، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن  ما يسمى "المهام الأدائية"، مشيرا إلى أن هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

ما معنى المهام الأدائية ؟

 

هي أنشطة  تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

وصف المهام الأدائية

تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.

اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية) 
 عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.
(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.
(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي “الترم الثاني”

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بامتحانات نهاية العام، سوف تعقد وفقا للجدول التالي:


الأحد 8 مايو 2022: اللغة العربية - التربية الدينية
الاثنين 9 مايو 2022: علوم - مهارات مهنية
الثلاثاء 10 مايو 2022: دراسات - ICT
الأربعاء 11 مايو 2022: اللغة الإنجليزية
الخميس 12 مايو 2022: الرياضيات

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