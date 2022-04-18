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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السياحة: أسعار الحج تبدأ من 60 ألف جنيه هذا العام.. وأحمد موسى يعلق على تسريبات الاختيار3

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

 

أحمد موسى: الكنبة إللي ظهرت في تسريبات الإخوان لازم تتحط في المتحف
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تسريب جماعة الإخوان الإرهابية بحلقة مسلسل الاختيار 3 اليوم، إن الإخوان دعموا أيمن نور عندما خاض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

 

كلها غلط.. نهلة سلامة: "اختياراتي العاطفية" أكثر مواقف مؤلمة في حياتي
علقت الفنانة نهلة سلامة، على ما كتبته في يوم 22 فبراير، على الفيسبوك "ذكريات، أسرار، نجاح، فشل، اختبارات، حروب .. هي ديه الحياة، وكلها بيعدي"، قائلة "كتبت كده على فيسبوك لأني كنت متأثرة بـ وفاة جلا فهمي .. وكنت افتكرت اللي مريت بيه في حياتي".

 

تعليق أحمد موسى بعد تسريبات الإخوان: أكيد سمعت يا أيمن نور
علق الإعلامي أحمد موسى، علي تسريب جماعة الإخوان الإرهابية بحلقة مسلسل الاختيار اليوم، قائلا:" أكيد سمعت يا أيمن نور مرسي كان بيقول عليك إيه".

 

أشعر بالإهانة.. نجوى فؤاد: ارمي عليا ورد أحسن من الفلوس
قالت نجوي فؤاد الراقصة الاستعراضية، أنا أرفض رمي الأموال عليا في الرقص، مضيفة أن هذا الأمر لم يحدث تماما خلال فترة فني.

 

ميرنا وليد: سعاد حسني قالت عني البنت دي مش هاتنفع ومشوها
قالت الفنانة ميرنا وليد؛ إن الفنانة الراحلة سعاد حسني، طلبت مقابلتها، وعندما رأتها قبل أدائها دورها في فيلم الراعي والنساء: قالت للمخرج علي بدرخان: “البنت دي مش نافعة.. مشيها”، مضيفا أن سعاد حسني لم تقل لها هذا الحديث؛ إلا آخر يوم في التصوير.

 

أطلقها الرئيس منتصف 2018 .. تفاصيل مبادرة الغارمين والغارمات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.

 

غرف شركات السياحة: أسعار الحج تبدأ من 60 ألف جنيه هذا العام
كشف أسامة خيري، عضو الجمعية العمومية لـ غرف شركات السياحة، عن عدد من الضوابط الجديد لموسم الحج والعمرة 2022، منوها بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 ألفًا.

 

الحضري يكشف حقيقة حجب الرؤية بسبب "الليزر".. وكيفية تصدى الشناوي لركلة الجزاء ..فيديو
قال عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن الشناوي استطاع صد ضربة الجزاء لأن الليزر عندما يكون أمامي لا يؤثر بشكل قوي ، لافتا إلي أن صلاح عند لعب ضربة الجزاء كان الليزر كله في وشه .

 

هالة سرحان: رحيل وائل الابراشي صدمة.. كان حلو وصغير والبنات بتموت عليه
أكدت الإعلامية هالة سرحان، أنها هاتفت الإعلامي الراحل وائل الابراشي قبل رحيله مرة أو اثنين ولكن كان في مراحل لا يستطيع الكلام وكانت تتكلم عن زوجته عن حالته الصحية، قائلة: "كلمت وائل الابراشي مرة او اتنين وكان فى مراحل مش بيقدر يتكلم فيها وكنت بكلم زوجته ورحيله كان صدمه".

 

 

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