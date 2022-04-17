أشعر بالإهانة.. نجوى فؤاد: ارمي عليا ورد أحسن من الفلوس

قالت نجوي فؤاد الراقصة الاستعراضية، أنا أرفض رمي الأموال عليا في الرقص، مضيفة أن هذا الأمر لم يحدث تماما خلال فترة فني.



وأضافت نجوى فؤاد، في حوار لبرنامج ضرب نار، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، “أن كان في رجل عربي، ألقى عليا أموال، وردت له، متابعة أنه ”ارمي عليا ورد احسن ما ترمي عليا فلوس، وأشعر بالإهانة برمي الأموال عليا".



تستضيف الإعلامية داليا فؤاد، في حلقة جديدة من برنامج ضرب نار على قناة القاهرة والناس الليلة، الفنانة نجوى فؤاد للحديث عن تاريخها بين الرقص الشرقي والتمثيل.

وتكشف الراقصة الأشهر في جيلها أسرارا عن زواجها أكثر من مرة وسبب انفصالها عن الفنان أحمد رمزي وعلاقتها بالسياسي الأمريكي هنري كسنجر ولماذا كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يطلبها بالاسم للرقص أمامه.

وتتحدث عن الوسط الفني ومن يواصل الاطمئنان عليها ولماذا ابتعدت عن التمثيل، في حلقة ساخنة وتصريحات تكشفها نجوى فؤاد لأول مرة.