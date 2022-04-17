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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ميرنا وليد: سعاد حسني قالت عني البنت دي مش هاتنفع ومشوها

ميرنا وليد
ميرنا وليد

قالت الفنانة ميرنا وليد؛ إن الفنانة الراحلة سعاد حسني، طلبت مقابلتها، وعندما رأتها قبل أدائها دورها في فيلم الراعي والنساء: قالت للمخرج علي بدرخان: “البنت دي مش نافعة.. مشيها”، مضيفا أن سعاد حسني لم تقل لها هذا الحديث؛ إلا آخر يوم في التصوير.

وأضافت الفنانة ميرنا وليد، خلال لقائها في برنامج نصف الحدوتة، على قناة CBC مع الإعلامية شيرين سليمان، أن الفنانة سعاد حسني قالت لها: أنتي كنتي خايفة، ولم تمثلي من قبل، إزاي كنتي هاتمثلي وتشتميني؛ إذا كنتي مش عارفة تقولي إنتي في سنة كام".

وأوضحت ميرنا وليد، أن علاقتها بسعاد حسني كانت جيدة، وكانتا تتقابلان في مناسبات مختلفة، مثل افتتاح سينما ميامي بالفيلم، وكانت تتصل بها دائما.

وأكدت ميرنا وليد، أن سعاد حسني قالت لها: "ميرنا، إنتي بتفكريني بنفسي وأنا صغيرة؛ لأني بدأت التمثيل وأنا في سنك"، مضيفة أن الفنانة سعاد حسني أثناء تصوير الفيلم، "كانت بتجيب أكلها وتيجي تاكل معايا أنا ووالدتي، وتترك كل الممثلين".

ميرنا وليد سعاد حسني نصف الحدوتة التمثيل اخبار التوك شو

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