نهلة سلامة لـ أدهم النابلسي: لا تشوه الفن وزملاءك

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها لا تعرف الفنان أدهم النابلسي الذي أعلن اعتزال، الفن وهاجم الفنانين.

وأضافت نهلة سلامة خلال لقائها مع برنامج "سابع سما"، والذي تقدمه الإعلامية "راغدة شلهوب"، والمُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "أنا شايفة ان اللي عايز يعتزل الفن، مش بالضرورة أنه يشوه في الفن".

وتابعت نهلة سلامة: "اعتزل مع نفسك.. يعني أنا لو اعتزلت هعتزل لوحدي، مش هقعد أقول أنا اعتزلت أو اتحجبت أو أقعد أقول الفن ده حرام.. ومش هشوه في المكان اللي كنت بشتغل فيه ولا هشوه في زمايلي الفنانين".

وعقبت: "انا بحييه ان هو قدر ياخد الموقف ده وهو صغير".