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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مازيمبي: لا يمكن مقارنتنا بالأهلي والزمالك.. ونتيجة التعادل مع بيراميدز مرضية

بيراميدز ومازيمبي
بيراميدز ومازيمبي

علق الفرنسي فرانك دوما، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، على تعادل فريقه أمام نظيره ببراميدز، في المباراة التي جمعتهما مساء، الأحد، بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وأكد دوما في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يشعر بالرضا بعد نتيجة التعادل السلبي أمام بيراميدز، لافتا أنها ليست نتيجة سيئة.

وتابع:" على اللاعبين بذل الكثير من الجهد في مباراة الإياب، وتكون الحظوظ متساوية في لقاء الإياب في ظل قوة بيراميدز،

وأوضح، أن بيراميدز يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم عبدالله السعيد الذي ظهر بشكل مميز، لافتا أن الأمر الهام بالنسبة لهم في مباراة الذهاب هو عدم استقبال أهداف.

وأكد، أنه لا يمكن مقارنة مازيمبي بالأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنهم حاليا في مرحلة بناء الفريق وسيعملون بجهد خلال المرحلة المقبلة لاستعادة أمجاد الفريق.

وأشار إلى أن خوض مباراة الإياب على ملعبهم ميزة كبيرة بالنسبة لهم، وسيحاولون استغلالها عقب التعادل في مباراة الذهاب.

واختتم مدرب مازيمبي تصريحاته: "لعبنا بشكل دفاعي خلال أحداث الشوط الأول لأن المباراة خارج أرضنا وطالبت اللاعبين بالهجوم بين شوطين المباراة وهذا شاهده الجميع في الشوط الثاني".

الفرنسي فرانك دوما مازيمبي الكونغولي ببراميدز ربع نهائي الكونفدرالية عبدالله السعيد

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