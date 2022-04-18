رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بالاستجابة لمطالب الطلاب الوافدين

نظمت إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، حفل إفطار جماعي للطلاب الوافدين، شارك فيه الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة مقلد مدير إدارة الوافدين بجامعة الإسكندرية، وممثلي عدد من السفارات، وعدد ١٥٠ طالب وطالبة من مختلف الجنسيات العربية والأسيوية والإفريقية، وذلك بهدف زيادة الروابط الإجتماعية وتوثيق وإثراء العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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وأشار الدكتور وائل نبيل أن هذا الاحتفال يعد الأول الذى تقيمه جامعة الإسكندرية للطلاب الوافدين تماشياً مع مبادرة ادرس فى مصر التى أطلقها وزير التعليم العالي، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمن اللقاء التقاط للصور التذكارية، وجلسة تعارف بين الطلاب، كما استمع الدكتور وائل نبيل للمشكلات التي تواجه الطلاب خلال فترة دراستهم بمصر، ووجه إدارة الوافدين، بسرعة الاستجابة لمطالبهم واحتضانهم، كما أثنى على تنظيم ذلك التجمع الذي يقرب بين الثقافات المختلفة ويعرف الطلاب الأجانب على الثقافة المصرية ليكونوا خير سفراء لبلادهم



وعلى هامش الحفل أطلق نائب رئيس الجامعة إشارة البدء لافتتاح دورة الألعاب الرمضانية للطلاب الوافدين وتعد هى الأولى هذا العام بعد عودة النشاط الرياضي بالجامعة.