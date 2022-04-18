أحمد مرتضى: الزمالك يملك أغلى لاعبين في أفريقيا على مستوى جميع الفرق

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه ناديه يمكنه شراء او التجديد مع أي لاعب يحتاجه، مشيرًا إلى أن النادي يملك أغلى لاعبين في أفريقيا سواء في فريق كرة اليد أو فريق كرة القدم.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة " أون تايم سبورتس 1": "ملتزمون بعقود اللاعبين وتقريبا أغلقنا جميع الملفات التي كانت لدى "فيفا"والزمالك قادر على الإيفاء بكافة وعوده.

وأضاف:" تم صرف 60 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لفريق كرة القدم، ونحن جميعا نعمل لاسعاد الجمهور ومن سيسعد الجمهور سيكون له الأولوية".

وتابع:" نملك داخل فريق كرة القدم بالنادي أغلى لاعبين في قارة أفريقيا وأيضا لدينا أغلى لاعبان كرة يد بقارة أفريقيا وهما يحيى الدرع وأحمد الأحمر.

وأتم تصريحاته: "الزمالك قادر على التجديد مع أي لاعب وأيضا شراء اي لاعب يحتاجه خلال الفترة المقبلة