عضو اتحاد الكرة دينا الرفاعي تشيد باللاعبة إسراء عوض

أشادت الدكتورة دينا الرفاعي، عضوٍ الاتحاد المصري لكرة القدم والمسئولة عن ملف كرة القدم النسائية باللاعبة إسراء عوض، نجمة منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، وذلك بعد إعلان الأخيرة اعتزالها اللعبة نهائيا.



وقالت الدكتورة دينا الرفاعي "شكرا إسراء عوض على مشوار طويل في كرة القدم النسائية المصرية دوليا ومحليا".



وسردت عضو اتحاد الكرة البطولات التي شاركت فيها اللاعبة مع المنتخب الوطني وهي كأس الأمم الإفريقية وكأس العرب وبطولة شمال إفريقيا، موضحة أن البطولات التي حققتها خلال مشوارها مع الأندية كانت سبع بطولات دوري ولقب واحد بمسابقة كأس مصر.



تتواجد دينا الرفاعي حاليا بنيجيريا رفقة منتخب الناشئات تحت 17 سنة، الذى خسر اليوم أمام مضيفه النيجيري في ذهاب الدور الثالث بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم "الهند "2022".