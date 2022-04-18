تبدأ من 29 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-4-2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 41 و 43 جنيهًا للكيلو للمستلك حسب المنطقة
الدواجن البلدى : بين 44- 46 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 40-42 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 85 - 90 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 29 و30 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-4-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 6.75_7 جنيه
كتكوت ساسو : 4_4.25 جنيه
أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 58-59 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 54-54.5 جنيه للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 65-66 جنيها.
أسعار البط اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.
اسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.