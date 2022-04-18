تبدأ من 29 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-4-2022

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 41 و 43 جنيهًا للكيلو للمستلك حسب المنطقة

الدواجن البلدى : بين 44- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85 - 90 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 29 و30 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-4-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.75_7 جنيه

كتكوت ساسو : 4_4.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 58-59 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 54-54.5 جنيه للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 65-66 جنيها.

أسعار البط اليوم الاثنين 18-4-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.