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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 29 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-4-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 18-4-2022  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 41  و 43  جنيهًا للكيلو للمستلك حسب المنطقة 

الدواجن البلدى :  بين 44- 46 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85 - 90  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 29 و30 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 18-4-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.75_7 جنيه 

كتكوت ساسو : 4_4.25 جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 18-4-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 58-59 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 54-54.5 جنيه  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 65-66 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  18-4-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.

 

الدواجن اسعار الدواجن أسعار البط اليوم اسعار البيض أسعار الكتاكيت اليوم أسعار طبق البيض اليوم أسعار البيض الأحمر

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