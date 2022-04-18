بدون أدوية.. 5 حيل لمحاربة الإمساك

تعتبر الفواكه مثل البابايا والبرتقال والبرقوق من الملينات الطبيعية الرائعة للتخلص من الإمساك ، حتى في الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من هذه الحالة.

تحتوي هذه الفاكهة على كميات كبيرة من الألياف والماء ، والتي تسرع من تدفق الأمعاء وتحارب الإمساك.

يمكن تناول هذه الفاكهة يوميًا ، بأشكالها العادية ، وعصرها في العصائر الطبيعية أو كجزء من السلطات. يمكن أيضًا إعطاؤها للرضع والأطفال ، ولكن بكميات أقل للوقاية من الإسهال.

تعرف على 5 فواكه يمكنك تناولها لمكافحة الإمساك أدناه:

1. البابايا

البابايا غنية جدًا بالماء والألياف ، وتشتهر بقدرتها على المساعدة في عملية الهضم بشكل عام. يحتوي صنف البابايا "فورموزا" على خصائص ملين أكثر من البابايا الشائعة ، حيث أنه يحتوي على ضعف كمية الألياف تقريبًا (1.8 جرام مقابل 1 جرام على التوالي ، وكلاهما لا يزال بكميات وافرة).

يحتوي هذان النوعان من الفاكهة على حوالي 11 جرامًا من الكربوهيدرات و 40 كيلو كالوري لكل 100 جرام ، بالإضافة إلى العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي.

2. البرقوق

البرقوق ، الطازج والمجفف (الخوخ) ، غني بالألياف وغذاء رائع لصحة الأمعاء. يحتوي كل حبة برقوق أسود على حوالي 1.2 جرام من الألياف ، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالفوسفور والبوتاسيوم وفيتامينات ب.



3. الكرز

يحتوي الكرز على حوالي 1.5 جرام من الألياف لكل 100 جرام من الفاكهة الطازجة ، و 33 كيلو كالوري فقط ، مما يجعل هذه الفاكهة خيارًا رائعًا للنظام الغذائي العام وصحة الأمعاء.

4. الأفوكادو

يحتوي 100 جرام من الأفوكادو على حوالي 6 جرام من الألياف كما أنه من الفواكه الغنية بالدهون المفيدة للجسم والتي تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد.

5. الموز



على الرغم من أن الموز معروف بقدرته على إبطاء عملية الهضم ، إلا أن كل موزة تحتوي على 1 جرام على الأقل من الألياف.