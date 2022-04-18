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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركات السيارات تلجأ لأستراليا لحل أزمة نقص المواد الخام

جنرال موتورز
جنرال موتورز

أعلنت شركة  جنرال موتورز  الأمريكية أنها  ستستخدم معدن الكوبالت المستخرج من أستراليا في كاثودات بطاريات Ultium الجديدة الخاصة بها ، والتي ستدعم  تشغيل المركبات الكهربائية الجديدة من أمثال شيفروليه سيلفرادو EV ، و جي إم سي هامر و كاديلاك ليريك.

 

وفقا لموقع "كار اكسبرت"، وقعت  جنرال موتورز  و شركة جلينكور Glencore التي يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، والمتخصصة في التوريد والإمدادات صفقة لعدة سنوات قادمة،  ستشهد شراء الكوبالت من شركة مورين في منطقة جولدفيلد الأسترالية الغربية.

 

يعد الكوبالت ، وهو معدن يشكل حوالي 0.001 %  من القشرة الأرضية ، عنصرا رئيسيا في صناعة المركبات الكهربائية، و له خصائص مقاومة للحرارة الشديدة ويضاف إلى كاثودات بطارية الليثيوم أيون لتحسين كثافة الطاقة وعمر البطارية.

 

تخطط شركة  جنرال موتورز  لبناء مليون مركبة كهربائية في السنة تكون موجهة إلى أمريكا الشمالية وذلك بحلول  نهاية عام 2025 .

 

قال نائب رئيس سلسلة التوريد والمشتريات العالمية جيف موريسون، "جنرال موتورز والموردين المتعاونين معنا يبنون نظامًا بيئيًا للمركبات الكهربائية يركز على توفير المواد الخام الهامة بطريقة آمنة ومستدامة".

 

واستطرد قائلا "الأهم من كل ذلك ، نظرًا للدور الرئيسي الذي تلعبه المركبات الكهربائية في تقليل البصمة الكربونية لقطاع النقل ، فإن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياساتنا في جنرال موتورز الخاصة بالتوريد المسؤول وإدارة السلسلة".

جنرال موتورز

تعد شركة Murrin مورين مورين موردة أيضا أيضًا للكوبالت لشركة BMW. بينما شركة "تسلا" الرائدة في عالم السيارات الكهربائية سبق ووقعت العام الماضي اتفاقية توريد مع شركة التعدين العملاقة BHP للحصول على النيكل لبطارياتها من غرب أستراليا أيضا.

 

أصدر مركز أبحاث السياسة العامة التابع لمعهد أستراليا تقريرًا في فبراير من هذا العام بعنوان "إعادة صناعة المركبات في أستراليا: الفرص الصناعية المتاحة في العصر الكهربائي المقبل".

 

جاء في التقرير الذي كتبه الدكتور مارك دين"عندما يتعلق الأمر بإنشاء قطاع تصنيع سيارات كهربائية ، تتمتع أستراليا بمزايا قد تتصارع الدول الأخرى من أجل أن تمتلكها، أهمها احتياطيات غنية من الليثيوم والأتربة النادرة ، وبنية تحتية صناعية قوية ، وقوى عاملة مدربة عالية المهارة ، مع قدرة على التدريب قوية ، وخيارات طاقة متجددة وفيرة".

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