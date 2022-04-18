شاهد.. حفل مؤسسة "بهية " بمناسبة مرور عام على تأسيسها

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، حفل سحور سنوى لمرور عام على تأسيس مؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى.

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمناسبة مرور 7 سنوات على إنشائه تحت شعار "خطوات نحو 200 ألف بهية"، للإعلان أيضا عن تفاصيل ما حققه من نجاحات منذ تأسيسه ونسب الشفاء المحققة والمستهدف، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من النواب ونجوم المجتمع من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء بنوك مصرية وعربية.



وتحدثت مايا مرسي عن معرفتها ببهية من خلال السفيرة نبيلة مكرم التى دعتها لزيارة المستشفى للتعرف على اسرة بهية ومحاربات بهية، وبالفعل قامت بزيارة المستشفى بهية وأعجبت بالجهد المتميز والرائع من أفراد طاقم مستشفى بهية، مشيدة بوقوفهم بجانب السيدات لكي يعبروا بهن إلى بر الأمان، مضيفة: "الخير لما حد يزرعه بيتحصد بركة ".



وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر الى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ على تخصيص أرض لمستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد ، لتوسيع عمل المستشفى إنهاء قوائم الانتظار.

وأعربت مايا مرسي، عن أمنياتها بالاحتفال في نفس اليوم من العام المقبل من الانتهاء من إنشاء مستشفى بهية بمدينة الشيخ زايد، متوجهة بالشكر لعائلة بهية الكبيرة والصغيرة على دورهم في دعم سيدات بهية.

وفى نهاية كلمتها نعت الراحلة أنيسة حسونة والتي كانت من ضمن السيدات اللاتى يتم علاجهن في بهية.