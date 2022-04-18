من الكاجو إلى العدس.. أطعمة غنية بالعناصر الغذائية لاتستغني عنها

يعد استهلاك الأطعمة المغذية أمرًا في غاية الأهمية للحفاظ على مستويات الصحة واللياقة البدنية.

كما أن "الأطعمة الغنية بالمغذيات هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مقارنة بعدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها. لذلك ، إذا كنت تبحث عن أطعمة مغذية لإضافتها إلى وجباتك هناك العديد من الاكلات التي يمكن أن تعتمد عليها وهي..

الحمص

يعتبر الحمص مصدرًا كبيرًا للبروتين وحمض الفوليك (فيتامين ب 9) والحديد والزنك والألياف. في الواقع ، قد يساعد تناول الحمص بانتظام في تعويض تطور وتطور العديد من الأمراض المزمنة بسبب محتواها من الألياف والبروتين.

العدس

يحتوي العدس على الأحماض الأمينية الأساسية.

كما أن محتوى حمض الفايتك (أحد مضادات التغذية التي تمنع هضم البروتين) أقل من محتوى البقوليات والحبوب الأخرى ، مما يجعله مصدرًا حيويًا أكثر للبروتين.

كما أنها سهلة الهضم - مما يعني أنها أقل عرضة لتكوين انتفاخ البطن ، مما يجعلها ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، طعامًا مريحًا!

الكاجو

الكاجو هي واحدة من أكثر المكسرات المحبوبة في جميع أنحاء العالم. تحتوي على كميات عالية من البروتين النباتي والدهون (معظمها من الأحماض الدهنية غير المشبعة) ، وهي مصدر ممتاز للبروتين (حوالي 25 في المائة من الطاقة) ولها كثافة غذائية مثالية فيما يتعلق بالمعادن الصحية (الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم) و الفيتامينات.