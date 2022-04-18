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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الفيوم تعاقب نجار مسلح بالمؤبد للتعدى على ابنة شقيقه وقتلها

المستشار إيهاب جمال
المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم رئيس محكمة جنايات الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وكيل النيابة العامة، وحاتم مجدى عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى بالمؤبد على نجار مسلح قتل ابنة شقيقه، بعد استدراجها بحجة علاجها من المس الشيطاني، وقام بتخديرها والتعدي عليها وهتك عرضها.

تعود وقائع القضية يوم السيت 18 سبتمبر 2021 عندما تمكنت مباحث الفيوم من كشف غموض العثور على جثة فتاة ملقاة في الأراضي الزراعية بقرية الحميدية التابعة لمركز شرطة الفيوم.

وتبين أن المتهم ابن عمها بتحريض من والدها؛ لنشرها فيديو على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" تتهم والدها بالاعتداء الجنسي عليها، وتهديدها بالقتل بالإضافة إلى اتهامه بتجارة الآثار بصحبة آخرين وخطفهم الأطفال وذبحهم على المقابر الفرعونية.

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محكمة جنايات الفيوم جنايات الفيوم النيابة العامة مركز شرطة الفيوم الأراضى الزراعية قرية الحميدية

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