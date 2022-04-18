جنايات الفيوم تنظر اليوم محاكمة عامل وعشيقته المتهمان بقتل الزوج

تنظر محكمة جنايات الفيوم ، برئاسة المستشار محمد إيهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد السلام ومحمد الحلوانى، والمستشار أحمد سمير السيد، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية محمد عبد البصير، وصالح كيلانى، اليوم الاثنين محاكمة «رجب. م. ) عامل وصديقته (أ. ك. ) ، صاحبة محل كوافير المتهمين بقتل زوجها والتخلص من جثته داخل ترعة بالزراعات لإخفاء الجريمة.

ترجع وقائع الجريمة البشعة التى هزت محافظة الفيوم فى شهر أبريل من العام الماضي

عند ما عثر الاهالى على جثة عاطف. ف سائق عمدًا مع سبق الإصرار والترصُّد بأن بيّت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه، فأعد مخططًا، مستغلًا سكينا واستدرج المجنى عليه إلى منطقة نائية باعتبارها مسرح الجريمة، مستغلًا طبيعة المجنى عليه سائقًا يسعى لجلب الرزق، وما إن أستفرد به حتى اقترب من المجنى عليه وأخرج السكين وقام بطعنه به عدم طعنات فسقط المجنى عليه جثة هامدة على الارض، ثم ألقى بالجثة فى مسقى عمومى، لإخفاء معالم جريمته البشعة .

واتهمت النيابة المتهمة الثانية أ. ك، 45 سنة، صاحبة محل كوافير، بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق مع عشيقها المتهم فى ارتكاب الجريمة بأن أشعلت فى نفس المتهم الخلاص من زوجها المجنى عليه وقتله بحجة سلوكه، ووسوست له بحتمية الخلاص من الزوج حتى يخلو الجو لهما

لعلاقتهما الآثمة، متفقة معه على إتمام الجريمة، ووقعت جريمة القتل بناء على هذا التحريض.