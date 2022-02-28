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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات الفيوم تقضى ببراءة أب وأبنائه الثلاثة في قضية هتك عرض ابنته

مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

قضت محكمة الجنايات بالفيوم  ، برئاسة المستشار إيهاب سعيد، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور ، وإسلام خليل ، ببراءة أب وأولاده الـثلاثة في اتهامهم بهتك عرض ابنة الأول ، وذلك بعد إفادة تقرير الطب الشرعي بأن الطفلة لم يفض غشاء بكارتها .

تعود الواقعة فى شهر مارس 2021 عندما تقدمت والدة الطفلة ببلاغ الى مأمور مركز شرطة الفيوم تتهم فيه  زوجها وأبنائه الـ 3 بهتك عرض ابنتها التي تبلغ من العمر 17 عامًا ، والاعتداء عليها جنسيا .

تم القبض على أحد المتهمين بعد هروب  الاب ونجليه الاخرين  وقامت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات ، ثم إحالتهم الى محكمة جنايات مركز الفيوم .

وقضت محكمة جنايات مركز  الفيوم اليوم ببراءة الأب وأبنائه الثلاثة من تهمة الزوجة له ولأبنائه  ، بعد ان ورد تقرير الطبيب الشرعى الذى أفاد بعدم فض  غشاء بكارة الفتاة  ، وعدم وجود أثار اعتداء عليها .

 

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