جنايات الفيوم تقضى ببراءة أب وأبنائه الثلاثة في قضية هتك عرض ابنته

قضت محكمة الجنايات بالفيوم ، برئاسة المستشار إيهاب سعيد، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور ، وإسلام خليل ، ببراءة أب وأولاده الـثلاثة في اتهامهم بهتك عرض ابنة الأول ، وذلك بعد إفادة تقرير الطب الشرعي بأن الطفلة لم يفض غشاء بكارتها .

تعود الواقعة فى شهر مارس 2021 عندما تقدمت والدة الطفلة ببلاغ الى مأمور مركز شرطة الفيوم تتهم فيه زوجها وأبنائه الـ 3 بهتك عرض ابنتها التي تبلغ من العمر 17 عامًا ، والاعتداء عليها جنسيا .

تم القبض على أحد المتهمين بعد هروب الاب ونجليه الاخرين وقامت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات ، ثم إحالتهم الى محكمة جنايات مركز الفيوم .

وقضت محكمة جنايات مركز الفيوم اليوم ببراءة الأب وأبنائه الثلاثة من تهمة الزوجة له ولأبنائه ، بعد ان ورد تقرير الطبيب الشرعى الذى أفاد بعدم فض غشاء بكارة الفتاة ، وعدم وجود أثار اعتداء عليها .