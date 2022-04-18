قريبا.. افتتاح مشروع التجلي الأعظم أكبر متحف ديني في العالم

محافظ جنوب سيناء أمام لجنة الدفاع

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعا موسعا لأعضاءها، حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث كشف الأخير عن حجم الأعمال ومشروعات التنمية التي جرت داخل المحافظة، في حضور النائب اللواء أحمد العوضي.

استهل فودة حديثه بالإعراب عن تفاؤله لعدد المشروعات التموية في جنوب سيناء، كاشفا عن افتتاح عدد كبير للغاية من المشروعات شهر أكتوبر المقبل، مضيفا :" قريبا جدا افتتاح مشروع التجلي الأعظم وهو أكبر متحف ديني في العالم، حيث يضم الشجرة المباركة والمكان الذى كلم الله سبحانه وتعالي سيدنا موسى عليه السلام، كما أن الشجرة المباركة خضراء طوال العام.

ووجه "فودة" الدعوة نواب لجنة الدفاع الأمن القومي لزيادة هذا المكان الذى يضم أشياء فريدة من نوعها، موضحا إن مشروع التجلى الأعظم سيغير المدينة بالكامل، وجارى تنفيذه فى إطار اهتمام القيادات السياسية بتنمية القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ مشروع التجلى الأعظم على مرحلتين، سيجرى الإنتهاء من المرحلة الأولى فى شهر أبريل المقبل، والمرحلة الثانية فى نهاية عام 2022 بتكلفة تتخطى الـ 4 مليارات جنيه، وسيشهد العالم مدينة سانت كاترين فى ثوبها الجديد خلال عام فقط.

وأوضح فودة أن معدل التنفيذ بالمشروع يسير وفقاً للتوقيتات الزمنية، ويتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة، تضم580 وحدة سكنية، وتحويل منطقة الوادى المقدس إلى مزار للسياحة الروحانية والاستشفائية والبيئية، ونزل بيئى جديد ليضم 216 غرفة، وتطوير النزل البيئى القديم، وإنشاء حديقة صحراوية، وفندق جبلي.

ليوصل حديثه بالكشف عن ممشى درب موسى يحاكى المسار التاريخى لسيدنا موسى عبر وادى الراحة وصولًا لجبل التجلي، وتطوير منطقة استراحة السادات، وإنشاء ساحة السلام التى تضم ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى متحفى متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، وإنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150 وحدة، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، وتطوير المنطقة السياحية من خلال إنشاء المنتجع السياحى الاستثمارى الجبلي، ومنطقة تجارية (بازارات)، وإنشاء المبنى الاجتماعى الخاص بمركز الشباب، وتطوير مركز البلدة التراثية.