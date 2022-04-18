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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام موافي يوضح الفارق بين الإسراف والتبذير | شاهد

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التبذير يعني إنفاق الأموال في الأمور المحرمة، كـ شراء المخدرات والخمور.

وأشار حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد"، إلى أن «القرآن ذكر أن الله لا يحب المسرفين، والمسرف هنا هو من أنفق أموال كثيرة لكن في الحلال»، متسائلا «أحيانا نرى إسرافا غير عادي في الأفراح، وقلت لشخص من قبل مش ده إسراف، فرد عليا هل ربنا حرم النعيم».

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: «سنسأل عن النعيم أمام الله، يعني لو عملت فرح ابنك بملايين، وجارك عنده عملية قلب مفتوح، أو مصيبة هتسأل»، مشيرا إلى أن العدل يعني الوسطية.

ونصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، باتباع الوسطية في المعيشة، قائلا «لا تكون بخيل ولا تكون مسرفا». 
 

ر حسام موافي الحالات الحرجة إنفاق الأموال شراء المخدرات لقرآن ذكر

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