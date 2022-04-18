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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المفتي يحذر المجاهر بالإفطار في نهار رمضان: مذموم عند الله.. فيديو

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الصوم فرض على كل مسلم قادر لا عذر عنده يجب عليه الصوم.

وشدد شوقي علام، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، على ضرورة أن لا يفعل المسلم المعصية وإن فعلها لا يجاهر بها وفقا لقول الله سبحانه وتعالى «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ»، بالإضافة إلى مقولة البعض «إذا بليتم فاستتروا».

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه : لا ينبغي للمسلم العاصي أن يستره الله سبحانه وتعالى ثم يكشف ستر الله، متابعا أن المسلم يرتكب معاصي كثيرة وهو مستور لذلك فقد يكون ستره الله لسبب ما فلماذا يفضح نفسه.

وأكمل: ما دام أن الله ستر المسلم العاصي فإنه يجب عليه ستر نفسه لأن الجهر بالمعصية أمر مذموم عند الله سبحانه وتعالى.
 

شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء الصوم فرض مكارم الأخلاق

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