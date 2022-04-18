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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إفطار 1000 صائم باكورة التعاون بين "وزارة الشباب والرياضة" ومؤسسة "مودة"

صدى البلد

أقيم اليوم الاثنين حفل إفطار لـ 1000 صائم بمركز شباب الامامين والتونسى، وذلك ضمن مبادرة "تنمية الأسرة المصرية" تحت شعار “الإنسان قبل البنيان”، في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة".

وأناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلاً من اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي بالوزارة، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لحضور حفل الإفطار، الذى شهد تواجد ايمان رشوان عضو مجلس أمناء مؤسسة مودة، ومحمد رشوان أمين صندوق المؤسسة، وماهيرا حسن مستشارة بالمؤسسة، وانجى منصور الأمين العام لمؤسسة بلدنا، وحسنى الشهاوى مؤسس مؤسسة بلدنا، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهانى مرجان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأمامين والتونسي.

ورحب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ومساعد الوزير بالمواطنين المتواجدين في حفل الإفطار، مؤكدين تقديم العديد من برامج التنمية المستدامة بالمركز خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسة مودة إيذاناً ببدء تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة.

ويتضمن بروتوكول التعاون بين "وزارة الشباب والرياضة" ومؤسسة "مودة" تطوير وتأهيل قاطني المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسي، لتقديم الأنشطة التوعوية ومختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تنفيذ برامج صحية بهدف رفع الوعي الصحي لأهالي المنطقة، والوعي بالتغذية السليمة، وتنظيم قوافل طبية فضلاً عن إقامة دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي، والتدريب على استخدام البرامج الإلكترونية لتعليم اللغات الأجنبية.

كما يستهدف بروتوكول التعاون تنفيذ تدريب من أجل التشغيل وإقامة المعارض لصالح الأسر، وتتضمن البرامج الثقافية تقديم البرامج الأساسية لبناء الشخصية، وتقديم التوعية السلوكية وتعديل السلوك بطرق تناسب جميع الفئات العمرية.

وتهتم البرامج الاجتماعية بتقديم بعض المساعدات العينية، وتقديم برامج التأهيل والتوعية لأهالي ذوي الهمم، وبرامج ترفيهية مجانية للأسر، وتبني المهارات والموهوبين، وتقديم برامج خاصة بالأبناء الأيتام.

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