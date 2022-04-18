السفير المصري في واجادوجو يبحث مع وزيرة الخارجية البوركينية التعاون الثنائي

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، "أوليفيا روامبا" وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج، حيث تناول اللقاء مختلف أطر العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مصر وبوركينا فاسو، كما قام السفير بتهنئتها على توليها مهام منصبها الجديد.

وتم استعراض ملفات التعاون الثنائي، وبخاصة الدورات التدريبية المتنوعة والمتخصصة المُقدمة لصالح مُختلف الكوادر البوركينية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية عاميّ 2021 و2022 من أجل بناء القدرات ودعم عملية التنمية في بوركينا، حيث أعرب السفير عن استمرار مصر في تقديم الدعم المتواصل لصالح الشعب البوركيني الشقيق.



ومن جانبها، رحبت الوزيرة بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، معربة عن تطلعها إلى تكثيف هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

كما أشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لمنح العلاقات الثنائية مزيدًا من الفاعلية والنشاط.