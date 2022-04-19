من فئة SUV.. تعرف على أسعار أم جي HS موديل 2022| صور

بعد الزيادة الأخيرة....

تنتمي السيارة ام جي HS موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وشهدت تلك النسخة خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 25 ألف جنيه.

ام جي HS موديل 2022

مواصفات السيارة ام جي HS موديل 2022

تتسارع السيارة ام جي HS موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.6 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو.

ام جي HS موديل 2022

ويستطيع محرك السيارة ضخ قوة قدرها 169 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DSG.

ام جي HS موديل 2022

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة ام جي HS موديل 2022 إلى 190 كيلومتر في الساعة، مع أبعاد هيكلية بلغت 4574 للطول، وبعرض يبلغ 1876 مم، و1685 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 463 لتر.

ام جي HS موديل 2022

وترتكز السيارة ام جي HS موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2720 مم، مدعومة بجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا لسهولة الاصطفاف، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا أمامية للفئة عالية التجهيز والتي تضم فتحة سقف بانوراما أيضا.

ام جي HS موديل 2022

أسعار السيارة ام جي HS موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 505 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 510 ألف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي HS موديل 2022 بقيمة قدرها 515 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.