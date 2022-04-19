الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تشهد البلاد اخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



على جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 26 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 26 17

بلطيم 21 15

مطروح 21 14

السلوم 21 15

سيوة 23 14

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

الزقازيق 27 16

المنصورة 28 17

الاسماعيلية 29 17

السويس 30 17

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 16

نخل 26 16

نويبع 30 20

طابا 27 20

كاترين 25 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 30 15

أسيوط 30 16

سوهاج 32 23

قنا 33 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 20

ادفو 34 21

أبوسمبل 36 20

الوادي الجديد 34 19

شلاتين 34 17

أبو رماد 35 16

حلايب 36 17

رأس حدربة 36 16



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 28

المدينة 40 28

الرياض 37 26

المنامة 32 24

أبوظبي 33 21

الدوحة 36 23

الكويت 36 20

دمشق 29 11

بيروت 20 16

عمان 25 10

القدس 21 13

غزة 21 16

بغداد 37 22

مسقط 32 26

صنعاء 28 15

الخرطوم 43 28

طرابلس 20 16

تونس 24 15

الجزائر 19 13

الرباط 24 14

نواكشوط 30 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 5

اسطنبول 10 5

إسلام آباد 36 21

نيودلهي 43 26

جاكرتا 34 25

بكين 27 13

كوالالمبور 34 25

طوكيو 22 12

أثينا 15 8

روما 19 8

باريس 16 8

مدريد 18 7

برلين 11 4

لندن 15 8

مونتريال 8 3

موسكو 13 4

نيويورك 12 5

واشنطن 10 4

أديس أبابا 26 12