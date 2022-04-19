مدير تعليم مطروح: الأنشطة التربوية عنصر رئيسي بالعملية التعليمية

وكيل تعليم مطروح يكرم المتميزين في الأنشطة المسرحية

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم مدراء المدارس والموجهين والطلاب المتميزين بنشاط التربية المسرحية بحضور سلوي لطفي الموجه العام.

وجاء التكريم للطلاب والمعلمين والموجهين الذين حصدوا المراكز المتقدمة في المسابقات على مستوي محافظة مطروح ونالوا مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها توجيه عام النشاط التربوي بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة في ديوان عام المديرية .



وأعرب «شحاتة» عن شكره وتقديره لتوجيه عام التربية المسرحية ومدراء المدارس المتميزة والتي حصلت على مراكز متقدمة على مستوي المحافظة بالمسابقات المركزية.

وأشاد مدير تعليم مطروح الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية؛ مشددا على دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع الإدارات التعليمية في إبراز أنشطتها التربوية وتنافسها الشريف نحو تقديم أفضل ما لديها من أنشطة.