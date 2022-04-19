عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التلفزيون المصري: الفار هو اللي بيدي الزاوية لحكم الساحة مش المخرج

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

أكد محمد الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري أن مخرج المباراة لا يتدخل فيما يتم عرضه على حكم الساحة، وإنما حكام تقنية الفيديو هم المسؤولون عن ذلك.

قال محمد الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معلومة لكل الناس حكم الفار بياخد جميع كاميرات الملعب دون تدخل المخرج، حكم الفار معاه الـ16 كاميرا ولو المخرج معاه كاميراتين، حكم الفار معاه كل الكاميرات".


أضاف: "حكم الفار هو اللي بيدي الزاوية لحكم الساحة مش المخرج، يعني المخرج ملوش أي علاقة بالزاوية اللي بيشوفها حكم الساحة، والمخرج بيقعد يتفرج زيه زي المشاهد ولا له أي علاقة" 
وختم حديثه قائلا: "كل كاميرات الملعب بتروح لحكم تقنية الفيديو وهو اللي بيتحكم في عرض الزاوية اللي تعجبه لحكم الساحة، مخرج المباراة لا يتدخل بأي شكل من الأشكال فيما يتم عرضه على حكم الساحة، وفي بروفات بتتعمل قبل المباراة لكل الكاميرات لعرض زوايا التصوير بغرفة الفار قبل بدء المباراة".

الأهلى تقنية الفيديو التلفزيون المصري مباراة الأهلي والرجاء الأهلي والرجاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19-4-2022

بشأن التقلبات الجوية..تاج الدين: الصيف لم يبدأ بعد.. والإجراءات الاحترازية مطلوبة..فيديو

موضوعات متعلقة

ميدو يطلب من إدارة الرجاء عدم إثارة الفتن قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

حكومة باكستان الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم

المالية: 2.6 مليار جنيه لبدء صرف العلاوات وزيادة الحافز الإضافي مع مرتبات أبريل

حالة المرور بالقاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 19 - 4 – 2022.. تعرف عليها

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G.. سعر ومواصفات

التلفزيون المصري: الفار هو اللي بيدي الزاوية لحكم الساحة مش المخرج

جريشة: البث التلفزيوني والمخرج هو المتحكم في تقنية الفيديو بأفريقيا عكس أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

محدش هيعرفك.. ابتكار تي شيرت يمكنه إخفاء صاحبه| شاهد

حمى الوادي المتصدع فيروس قاتل ينتقل من الحيوانات الأليفة للبشر.. اعرف أعراضه

الإفطار مع الأسود.. تجربة فريدة تقدمها حديقة حيوان بالإمارات في رمضان

فيديو

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ