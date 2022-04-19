التلفزيون المصري: الفار هو اللي بيدي الزاوية لحكم الساحة مش المخرج

أكد محمد الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري أن مخرج المباراة لا يتدخل فيما يتم عرضه على حكم الساحة، وإنما حكام تقنية الفيديو هم المسؤولون عن ذلك.

قال محمد الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معلومة لكل الناس حكم الفار بياخد جميع كاميرات الملعب دون تدخل المخرج، حكم الفار معاه الـ16 كاميرا ولو المخرج معاه كاميراتين، حكم الفار معاه كل الكاميرات".



أضاف: "حكم الفار هو اللي بيدي الزاوية لحكم الساحة مش المخرج، يعني المخرج ملوش أي علاقة بالزاوية اللي بيشوفها حكم الساحة، والمخرج بيقعد يتفرج زيه زي المشاهد ولا له أي علاقة"

وختم حديثه قائلا: "كل كاميرات الملعب بتروح لحكم تقنية الفيديو وهو اللي بيتحكم في عرض الزاوية اللي تعجبه لحكم الساحة، مخرج المباراة لا يتدخل بأي شكل من الأشكال فيما يتم عرضه على حكم الساحة، وفي بروفات بتتعمل قبل المباراة لكل الكاميرات لعرض زوايا التصوير بغرفة الفار قبل بدء المباراة".