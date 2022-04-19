أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة فكانت المفاجأة.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة.. حادثة هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهور أب يهدد ابنته بالقتل رميًا من الشرفة خلال مقطع فيديو يحبس الأنفاس.

أب يحاول قتل ابنته

الجرائم الأسرية ولا سيما قتل الأطفال هي جرائم تهز المجتمع، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أب مصري يحاول إلقاء ابنته من الشرفة مهددًا إياها بالقتل.

أب متهور

في المقطع ظهر أب متهور ممسكًا بابنته من رأسها ونصف جسدها خارج الشرفة، محاولًا إلقاءها فيما تشبثت الفتاة بقوة في "أحبال الغسيل".

وللمزيد حول فيديو أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة، شاهد الفيديوجراف التالي: