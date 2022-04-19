المشدد 5 سنوات لمتهم بخطف طفلة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، حكمها بمعاقبة نجار موبيليا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته ، بخطف طفلة بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من أسرة الطفلة "ن . ع"، يتهمون فيه "ع. ش . ح " 22 سنة نجار ومقيم بدائرة القسم بخطفها.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام المتهم بخطف الطفلة وأشهر فى وجهها سلاح أبيض مطواة وهددها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمة القضية رقم 1582 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس التى أصدرت حكمها المتقدم.