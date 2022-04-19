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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

120 جنيه للحوم.. طرح الخضراوات والسلع بمنافذ الوحدات المحلية بالوادي الجديد| صور

منافد مدعمه
منافد مدعمه

تواصل المنافذ التابعة لديوان عام محافظة الوادي الجديد  والوحدات المحلية بالمراكز والمصالح الحكومية طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر ١٢٠ جنيه للكيلو، بالإضافة للدواجن، والخضروات والفاكهة، والسلع التموينية  داخل 18 منفذا تابعا للوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة، مخصصة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة.

وتستكمل المصالح الحكومية تنفيذ مبادرات تخفيض الاسعار لمنتجات اللحوم الطازجة والسلع الغذائية طوال شهر رمضان لتخفيف الاعباء عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار .

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وقال المحافظ أنه تم التوجيه بتوفير جميع السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

ياتي دلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين .

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