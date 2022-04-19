عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي العام للموازنة العامة عن العام المالي 2020 /2021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث تمت إحالة كل التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.

موازنة وزير المالية مجلس النواب الحساب الختامي الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو إلقاء أب لابنته من البلكونة لتقديمه إلى النيابة

تصوير بالملابس الداخلية لابتزازهن.. اعترافات عصابة تزويج القاصرات عرفيا بالجيزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-4-2022

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

ترشيحاتنا

الكيلو بـ 1.5 جنيه..الفلاحين: خسائر فادحة لمزرعي الثوم بسبب انهيار الأسعار

كلمة وزير النقل في حفل إطلاق الشراكة الإعلامية بين "التعاون الدولي" وشبكةCNN

مع مرتبات أبريل.. تعرف على الحد الأدنى للزيادات والعلاوات المقرر صرفها غداً

1 مايو إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الزراعة: افتتاح خط الإنتاج الأول بمصنع السكر في المنيا مايو المقبل

معيط: لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب ونشكل لجنة لدراسة ملف القروض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الأحمد بطل "العائدون" في حوار خاص لـصدى البلد: مخرج المسلسل استثنائي وسعيد بتجربتي الأولى بالدراما المصرية

نجوم الفن والإعلام يحتفلون بانتهاء تصوير "دايما عامر"

شخصية آشلي في «الكبير أوي».. أين اختفت وكيف تبدو ملامحها الآن؟

بعد انكسار الموجة الحارة.. ماذا ينتظر المصريين في الأيام المقبلة| الأرصاد تجيب

فيديو

تفاصيل إصابة المطرب ويجز في حادث سير.. فيديوجراف

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة فكانت المفاجأة.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ