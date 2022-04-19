مجلس النواب يوافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي العام للموازنة العامة عن العام المالي 2020 /2021.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث تمت إحالة كل التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: ملتزمون بكافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة.

وتابع: غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات.