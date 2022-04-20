آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

الفيفا وقرار إعادة مباراة مصر والسنغال .. تنتظر الجماهير المصرية والجزائرية بفارغ الصبر قرار لجنة الانضباط بالفيفا والخاص بقضية إعادة مباراة مصر والسنغال.

وكذلك إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ، بعد الشكاوى التي تقدم بها الاتحادان المصري والجزائري للكاف والفيفا، بعد التجاوزات التي شهدتها المباراتين.

21 أبريل

وحددت لجنة الانضباط بالفيفا غدًا الخميس 21 إبريل كموعد نهائي للبت في الشكاوى المقدمة من جانب مصر والجزائر.

وتعرض منتخب مصر داخل الملعب وخارجه لمضايقات أثرت على اللاعبين والبعثة بالكامل، مما ترتب عليه مزيد من الخوف والقلق لدى اللاعبين الذين تأكدوا من عدم خروجهم سالمين من ملعب المباراة إذا فازوا باللقاء.

ورصد اتحاد الكرة المصري في شكواه أسباب إذا ما وضعت في عين الاعتبار وأيدها مراقب المباراة، قد تحدث المفاجأة ويعاد اللقاء.

ولمتابعة المزيد حول قرار إعادة مبارة مصر والسنغال .. تابع الفيديو جراف التالي: