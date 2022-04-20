عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

إعادة مباراة مصر
إعادة مباراة مصر والسنغال

 الفيفا وقرار إعادة مباراة مصر والسنغال .. تنتظر الجماهير المصرية والجزائرية بفارغ الصبر قرار لجنة الانضباط بالفيفا والخاص بقضية إعادة مباراة مصر والسنغال.

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

ماذا تعني قرارات الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

 وكذلك إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ، بعد الشكاوى التي تقدم بها الاتحادان المصري والجزائري للكاف والفيفا، بعد التجاوزات التي شهدتها المباراتين.

 

21 أبريل

وحددت لجنة الانضباط بالفيفا غدًا الخميس 21 إبريل كموعد نهائي للبت في الشكاوى المقدمة من جانب مصر والجزائر.

وتعرض منتخب مصر داخل الملعب وخارجه لمضايقات أثرت على اللاعبين والبعثة بالكامل، مما ترتب عليه مزيد من الخوف والقلق لدى اللاعبين الذين تأكدوا من عدم خروجهم سالمين من ملعب المباراة إذا فازوا باللقاء.

ورصد اتحاد الكرة المصري في شكواه أسباب إذا ما وضعت في عين الاعتبار وأيدها مراقب المباراة، قد تحدث المفاجأة ويعاد اللقاء.

ولمتابعة المزيد حول قرار إعادة مبارة مصر والسنغال .. تابع الفيديو جراف التالي:

الفيفا إعادة مباراة مصر والسنغال لجنة الانضباط بالفيفا الجزائر والكاميرون 21 إبريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

كلب عائلة من فصيل البيتبول ينهش وجه رضيع | صور

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

موضوعات متعلقة

ماذا قال الحضري عن جاميكا والأهلي وارتباطه بـ فتاة مكسيكية|فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

معجزات القرآن التي حيرت العالم .. خصائص ومميزات تفرد بها

الميكانيكى بيقولك.. أهم أسباب ارتفاع صوت محرك سيارتك

لـ التجار.. احذر 4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه

قوات إسرائيلية تقتحم باحات الأقصى وتخلي المسجد من المصلين .. شاهد

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

هل يجوز عمل شنطة رمضان من زكاة الفطر .. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

فيديو

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ