آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

رغم قلة أعمالها الفنية، وظهورها في سن صغيرة على الشاشة، إلا أنها تركت بصمة لدى الجمهور واشتهرت باسم “آشلي”، وهو الدور الذي جسدته في مسلسل “الكبير أوي” وتسبب في شهرتها الواسعة.

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الفنانة روان عاطف، وقفت أمام الكاميرا في مسلسل الكبير أوي، لتجسد دور “آشلي” شقيقة توماس بينما كان طالبة في الإعدادية، واختفت بعد ذلك عن الساحة الفنية ولم نعد نراها في أي عمل فني، فلماذا اختفت آشلي؟.

روان عاطف الشهيرة بـ “آشلي” في مسلسل “الكبير أوي”، هي فنانة مصرية ولدت في 2 أبريل عام 1996م، وتخرجت في كلية طب الأسنان، وعلى الرغم من مجال دراستها الصعب إلا أنها تطمح وتحلم بدخول عالم الفن والتمثيل.

شاركت روان عاطف في أعمال فنية قليلة منها مسلسل “خاص جدًا" مع النجمة يسرا، من خلال ظهورها في مشهدين فقط، وسيت كوم ”أحلى أيام"، و"الكبير أوي"، وكان آخر أعمالها الفنية المسلسل الخليجي “قلبي معي” في أبو ظبي.