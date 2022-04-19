بناتي أتجوزوا ومش بعمل حاجة.. ميمي جمال تكشف سبب عودتها للفن| فيديو

تحل الفنانة ميمي جمال ضيفة في برنامج "سابع سما" ، والمذاع على فضائية " النهار " ، ومن تقديم الإعلامية " راغدة شلهوب " .

وقالت الفنانة " ميمي جمال " ، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا ، وجالسة على " الكنبة " مثلما وصفت نفسها ، متابعة : "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم ".

وكانت أكدت الفنانة ميمي جمال أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “ أخر دور ”، المقرر عرضه على أحدى المنصات .

وتابعت ميمي جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تواصل حالياً تصوير “ قانون العمل”، الذى من المقرر ان تشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور .

وكشفت ميمي جمال انها حتى الآن لم تتعاقد على أى عمل درامى جديد لتخوض من خلاله الماراثون الرمضانى .