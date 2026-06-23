كيف نرد جميل الأم الأرملة ونوفيها حقها؟.. أمين الإفتاء يوصي بهذا الأمر

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات حول كيفية رد جميل الأم الأرملة التي تحملت مسؤولية تربية أبنائها بعد وفاة الزوج، مؤكدًا أن ما قامت به من جهد عظيم محل تقدير وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى.

كيفية رد جميل الأم الأرملة التي تحملت مسؤولية تربية أبنائها بعد وفاة الزوج

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأم لها فضل عظيم، وقد بشّرها النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة كبيرة، خاصة إذا قامت على أولادها وهم صغار، مشيرًا إلى أنها تسابق إلى دخول الجنة لما قدمته من تضحية وصبر.

وأشار إلى أن من القيم التي حث عليها الشرع الشريف رد الجميل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾، موضحًا أن الأم حين قامت على أبنائها في صغرهم، فإن من واجبهم بعد كبرهم أن يقوموا على رعايتها والاهتمام بها.

وأضاف أن رعاية الأبناء لأمهم ليست من باب التفضل أو المنّة، بل هي واجب شرعي والتزام أخلاقي، خاصة مع تقدم العمر وضعف الجسد، مؤكدًا أن الدنيا دول، وعلى الإنسان أن يرد ما قُدم له من إحسان.

وأكد على أن بر الأم يكون بالدعاء لها، ورعايتها، وقضاء مصالحها، والوقوف بجانبها، سائلًا الله أن يحفظ الأمهات ويبارك فيهن، ويرحم من توفي منهن.