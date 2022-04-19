عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميمي جمال عن ويجز: ربنا يحبب فيه خلقه لكن مش فاهمة أغانيه

برنامج سابع سما
برنامج سابع سما

قالت الفنانة ميمي جمال إنها لا تقتنع بمغنى الراب "ويجز"، على الرغم من أن ناس كتير جدا معجبة به، وحفلاته عليها إقبال كبير، ولكنني لا أفهم هذا النوع من الغناء.

وتابعت ميمي جمال، خلال لقائها بـ برنامج "سابع سما"، المذاع على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب: “ربنا يوفقه ويحبب فيه خلقه لكن أن مش فهماه”. 

وفي سياق آخر، قالت ميمي جمال، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا، وجالسة على "الكنبة"، متابعة: "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم".

 

الفنانة ميمي جمال ويجز الإعلامية راغدة شلهوب برنامج سابع سما ميمي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على 5 أطفال يلقون أكياس المياه على السيارات في بورسعيد

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

محمد صلاح يواصل الإبداع بهدف ثان في شباك مانشستر يونايتد

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

ضربها بشومة قبل الإفطار.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بالدقهلية

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

ترشيحاتنا

"المعاملة بالمثل".. روسيا تتخذ إجراءات ضد دول أوروبا

مدمن مخدرات.. ظهور مدعي نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

تقسيم أوكرانيا .. روسيا تخطط لإعلان جمهوريتي خيرسون وميكولاييف المستقلتين على غرار دونيتسك ولوجانسك

أستاذ بالأزهر: سورة الفرقان كشفت الادعاءات الكاذبة من أهل الباطل بحق النبوة

شعبة الأدوية: المضاد الحيوي له أساليب معينة للعلاج ولا يُصرف إلا بروشتة

إنتر يكتسح ميلان بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات بين الحياة والموت.. تفاصيل فيديو فتاة البلكونة المروع بين الأب وابنته

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

فيديو

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ