ميمي جمال عن ويجز: ربنا يحبب فيه خلقه لكن مش فاهمة أغانيه

قالت الفنانة ميمي جمال إنها لا تقتنع بمغنى الراب "ويجز"، على الرغم من أن ناس كتير جدا معجبة به، وحفلاته عليها إقبال كبير، ولكنني لا أفهم هذا النوع من الغناء.

وتابعت ميمي جمال، خلال لقائها بـ برنامج "سابع سما"، المذاع على فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب: “ربنا يوفقه ويحبب فيه خلقه لكن أن مش فهماه”.

وفي سياق آخر، قالت ميمي جمال، إنها شعرت بأنها ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الكاميرا، وجالسة على "الكنبة"، متابعة: "كل بنت من بناتي أتجوزت وراحت بيتها ومش بعمل حاجة في الدنيا غير أن بروح لصحبتي وبنعيد نفس الكلام هو هو كل يوم".