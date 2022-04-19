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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الأزمات العالمية.. الزراعة تطمئن المواطنين: توافر السلع الغذائية في السوق

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة؛ إن الدولة المصرية تهتم كثيرا بقضية مخزون السلع الإستراتيجية منذ عام 2014 بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الزراعة.

أضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»؛ أن الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي جيد من السلع الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطن المصري .

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة؛ أن هذه الفترة هي موسم حصاد القمح والوضع يسير بشكل إيجابي  في عملية الحصاد مع فتح موسم التوريد .

 

تلبية احتياجات المواطن المصري

أشار القرش إلى أن كل هذه المجهودات  تساهم في تلبية احتياجات المواطن المصري، بالإضافة إلى تعدد المنتجات الغذائية في السوق المصري من لحوم حمراء وأسماك ودواجن بأسعار متاحة للجميع مع توافر السلع رغم وجود أزمات عالمية .

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة؛ أن رغم التحرك الطفيف في الأسعار تسعى الدولة لفتح الكثير من المنافذ وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وذلك يؤدي لاستقرار الأسعار .

الزراعة محمد القرش السلع الاستراتيجية نظم الزراعة السلع الغذائية السوق المصري

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