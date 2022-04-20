9 تصريحات لـ إلهام شاهين من حوارها لـ«صدى البلد» بعد عرض «بطلوع الروح»

تجربة فنية جديدة تخوضها الفنانة إلهام شاهين من خلال مسلسل بطلوع الروح، والذى أثارت من خلاله الجدل بمجرد ظهورها على الأفيش، صدى البلد التقى بها فى حوار كشفت من خلاله عن تفاصيل الشخصية التى من المقرر أن تظهر بها للمشاهد خلال الساعات القادمة.

وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك التصريحات:

1- دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة ، واختياري لعمل جديد بعد أن قدمت عشرات الأعمال سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح أصبح أمرا صعباً.

2- لا أملك تفسيرا لحالة الجدل التى حدثت بمجرد ظهوري على الافيش ولكن لدي حالة من الاستغراب ، فهل حدث ذلك لأن من تقدم الدور إلهام شاهين فقط، أم أن تفاجأوا بوجود داعش.

3-هناك تعليقات غير مفهومة قد بدأت تظهر مثل أننى أهاجم الإسلام ، فهل داعش هي الإسلام من وجهة نظهرهم.

4- لم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر وتركت الأمر إلى المخرجة وشركة الإنتاج الذين يقدرون مكانتي الفنية.

5- سعيدة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى للمرة الثالثة ، والممثل تحت قيادتها يظهر بشكل مختلف.

6-شاهدت مئات من مقاطع الفيديو لداعشيات أثناء التحضير و جلسات العمل التى جمعتني مع المؤلف والمخرجة للوقوف على تفاصيل الشخصية.

7- منة شلبي ممثلة مجتهدة للغاية،وتقدم واحدا من أروع الأدوار في حياتها الفنية.

8- لو كان المسلسل 30 حلقة لم نكن لنلحق عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

9- لايوجد مشهد محدد صعب داخل العمل ، وإنمكا كل مشاهدي كذلك .