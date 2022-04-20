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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محمود عبد العزيز برفقة زوجته من كواليس ملف سري |شاهد

محمد عبد العزيز وزوجته
محمد عبد العزيز وزوجته

شاركت الجزائرية سارة زوجة الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سارة برفقة زوجة النجم محمد محمود عبد العزيز، فى كواليس تصوير مسلسل «ملف سري» الذي يقوم ببطولته أمام النجم هانى سلامة، ويتصدر التريند ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة فى الموسم الرمضانى الحالي.

 مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب. 

محمد محمود عبد العزيز الموسم الرمضاني كواليس تصوير موقع تبادل الصور والفيديوهات مسلسل ملف سري برفقة زوجته ريمون مقار

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