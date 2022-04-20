بعد انتقاده مدرب البايرن.. زوجة ليفاندوفسكي تثير الجدل بشأن مصير انتقاله إلى برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أن نادى بايرن ميونخ الألماني يعيش على صفيح ساخن منذ الخروج من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق البافاري منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي في مفاجأة مدوية أمام فياريال الإسباني.

وذكرت التقارير الإعلامية أن ما حدث أمام فياريال والخروج من دوري الأبطال قد يؤثر على مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري.

أفادت أن المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عقده مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023 ويرغب في الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يقود جبهة في بايرن ميونخ قامت بتوجيه انتقادات إلى ناجلسمان مدرب الفريق بعد وداع منافسات دوري أبطال أوروبا.

أشارت إلى أن الانتقادات التي قام بتوجييها المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي اتجاه ناجلسمان كانت بسبب التدريبات المعقدة للغاية التي يفرضها المدرب، بالإضافة إلى التكتيكات التي يتبعها أحيانا في المباريات.

أفادت أنه مع حالة الغموض بشأن مستقبل ليفاندوفسكي وعدم اتخاذ قرار بشأن التجديد مع فريق بايرن ميونخ فقد ارتبط البولندي الدولي اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

شددت التقارير الإعلامية على أن ماتيو أليماني المدير الرياضي للبارسا أكد في تصريحات إعلامية مؤخرًا على احترام ليفاندوفسكي وعدم وجود اتفاق لضمه رغم التكهنات.

وذكرت أن زوجة المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أثارت الجدل من جانبها بعد أن كشفت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" عن تعلمها اللغة الإسبانية وطلبت نصائح من متابعيها بخصوص هذه الخطوة.

صدى البلد استعرض أبرز أرقام البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الألماني.

هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في شباك فياريال هو الثالث له في شباك الأندية الإسبانية هذا الموسم (2021 - 2022) في دوري أبطال أوروبا بعدما سبق له إحراز هدفين في مرمى برشلونة بدور المجموعات.

وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ 13 هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا ليتصدر قائمة هدافي البطولة، والـ 86 في مشواره بالمسابقة.

كما وصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى 52 هدفا في 48 مباراة خاضها رفقة بايرن ميونيخ بمختلف البطولات هذا الموسم.

ووصل ليفاندوفسكي إلى الهدف رقم 31 في الموسم الحالي من الدوري الألماني، ليبتعد بصدارة الهدافين.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي حتى الآن أكثر من 30 هدفًا في كل من المواسم الثلاثة الأخيرة بالدوري الألماني:

2019/20: 31 مباراة - 34 هدفًا

2020/21: 29 مباراة - 41 هدفًا

2021/22: 27 مباراة - 31 هدفًا

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا فى النسخة الحالية على النحو التالي:

1- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني 13 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني 12هدفًا.

3- الايفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس امستردام الهولندي 11 هدفا

4- محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم فريق لايبزيغ الألماني 7 أهداف