الدفاع الروسية: مقتل 40 جنديا أوكرانيا وتدمير 7معدات عسكرية بصواريخ عالية الدقة

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أفادت فيه بمقتل حوالى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 معدات عسكرية بصواريخ عالية الدقة .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن من بين الأهداف التي تم ضربها خلال الليلة الماضية، 4 مراكز قيادة، و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية وكذلك الآليات العسكرية والمعدات العسكرية، 7 نقاط دعم، و4 مخازن أسلحة وذخيرة، و7 دبابات وعربات عسكرية.

وأضاف أنه نتيجة لاستهداف نقاط بمنطقتي نوفورونتسوفا وكيسليوفكا، بصواريخ عالية الدقة تم القضاء على حوالي 40 عنصرا من قالوات الأوكرانية وتدمير 7 اليات عسكرية.

يذكر أن سفارة روسيا لدى أمريكا صرحت مؤخرا أن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن سياسة العقوبات العبثية في سياستها الخارجية.