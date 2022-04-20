معركة دونباس.. كيف سقطت كريمينا الأوكرانية في يد القوات الروسية؟

أقرت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، بسقوط مدينة كريمينا في أيدي القوات الروسية التي أطلقت ليل الاثنين الثلاثاء هجوما واسع النطاق في شرقي البلاد.

وأعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوجانسك، سيرجي جايداي، أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت منها، وفق "رويترز".

وكريمينا أول مدينة يتم الاستيلاء عليها في الهجوم الروسي الجديد بشرق أوكرانيا. وكان عدد سكان هذه المدينة قبل الحرب نحو 18 ألف نسمة، وتبعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة كييف.

وقال جايداي في إفادة صحفية: "كريمينا تحت سيطرة الروس. لقد دخلوا المدينة، واضطر مدافعونا للانسحاب. حصنوا أنفسهم في مواقع جديدة ويواصلون قتال الجيش الروسي". وأضاف أن القوات الروسية هاجمت المدينة "من جميع الجهات".

وتابع: "من غير الممكن إحصاء عدد القتلى بين السكان المدنيين. لدينا إحصاء رسمي، نحو 200 قتيل، لكن العدد أكثر بكثير في الواقع". ولم يوضح الفترة الزمنية التي سقط خلالها القتلى.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن ليل الاثنين الثلاثاء، أن الهجوم الروسي على شرقي أوكرانيا، الذي يضم جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد وتعترف بهما موسكو، قد بدأ.

وقالت روسيا، الثلاثاء، على لسان وزير دفاعها، سيرجي شويجو، إن قواتها تواصل تنفيذ خطة تحرير أراضي منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وكانت روسيا عدلت أخيرا خططها وسحبت قواتها من مناطق الشمال، مشددة على أنها ستركز من الآن فصاعدا على "تحرير" إقليم دونباس.

وتشكل دونيتسك مع لوجانسك إقليم دونباس الناطق بالروسية، وسيطر عليه انفصاليون مدعومون من روسيا في 2014، وتتمركز وحدة أوكرانية كبيرة هناك منذ ذلك الحين.

وتراكمت خلال الأسابيع الماضية الإشارات على حشود روسية باتجاه إقليم دونباس، بعد تراجعت العمليات العسكرية في محيط كييف.