القضاء التونسي يقرر منع طاقم سفينة النفط الغارقة «إكسيلو» من السفر

قرر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، منع سفر طاقم سفينة النفط الغارقة "إكسيلو"، لاستكمال التحقيق.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي، إنه تم اتخاذ قرار بمنع طاقم سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس من السفر، لمدة 15 يوما قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة التحقيق.

ويتكون طاقم السفينة "إكسيلو" من 4 أشخاص يحملون الجنسية التركية، واثنين من أذربيجان وجورجيا.

وأثارت المعلومات المتضاربة حول غرق سفينة "إكسيلو" ضجة وشبهات حول "حادثة غرق مفتعلة"، قد تخفي وراءها شبهات جريمة تهريب نفط دولية، أو التخلص من نفايات خطيرة، حيث كانت قادمة من غينيا الاستوائية، ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي ألف طن من الوقود.

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتونس، إن التسريبات من محرك سفينة "إكسيلو" الغارقة في خليج قابس، غير مضرة بالبيئة ولا الحياة والثروة البحرية.