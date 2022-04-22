ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

أحدثت واقعة التعدي على فتاة التجمع الثالث الطالبة "عنود عبد الله"، مؤخرا، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرضها للاعتداء والضرب في أحد شوارع التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، على يد زميلتها ووالدتها وصديقتها.

فتاة التجمع الثالث

تعرضت فتاة التجمع الثالث تدعى «عنود ـ 16 سنة» للاعتداء من قبل فتاة أخرى ووالدتها وصديقتها، نجم عنه تعرض عنود لجروح استوجبت 71 غرزة، وفق تقرير الفحص المبدئي الموقع عليها، حيث جرى استخدام آلات حادة تسببت في الجرح القطعي.

وللمزيد حول حوادث الاعتداء وخصوصًا واقعة خناقة التجمع الثالث التي أسفرت عن إصابة فتاة التجمع عنود عبدالله شاهد الفيديوجراف التالي: