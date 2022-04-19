ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

نشرت الفنانة زيزي عادل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه اعتزالها الغناء.

سبب اعتزال زيزي عادل

وعن سبب اعتزال زيزي عادل قالت الفنانة: "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتي وهو قرار اعتزالي"، ليصبح حساب زيزي عادل انستجرام تريند على جوجل.

وأضافت زيزي عادل : "قررت أسيب مهنة المطربة والقرار أنا مخدتهوش إمبارح أنا وخداه من فترة كبيرة جدا، بس يمكن مطلعتش قلت وقتها لأنى كنت حابة أتكلم مع نفسى ومع الناس القريبة أوى.. الناس القريبة مني عارفين نفسهم ولما قلتلهم على القرار شجعوني ودعموني كمان، ويمكن قرار الاعتزال ده بيبعدني عن أكتر مغريات الحياة، وهي الشهرة والأضواء".

وللمزيد حول صور زيزي عادل وسبب اعتزال زيزي عادل الغناء شاهد الفيديوجراف التالي: