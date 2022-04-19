عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

زيزي عادل
زيزي عادل

نشرت الفنانة زيزي عادل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعلن فيه  اعتزالها الغناء.

سبب اعتزال زيزي عادل

وعن سبب اعتزال زيزي عادل قالت الفنانة: "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتي وهو قرار اعتزالي"، ليصبح حساب زيزي عادل انستجرام تريند على جوجل. 

أب يحاول إلقاء ابنته من البلكونة فكانت المفاجأة.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

وأضافت زيزي عادل : "قررت أسيب مهنة المطربة والقرار أنا مخدتهوش إمبارح أنا وخداه من فترة كبيرة جدا، بس يمكن مطلعتش قلت وقتها لأنى كنت حابة أتكلم مع نفسى ومع الناس القريبة أوى.. الناس القريبة مني عارفين نفسهم ولما قلتلهم على القرار شجعوني ودعموني كمان، ويمكن قرار الاعتزال ده بيبعدني عن أكتر مغريات الحياة، وهي الشهرة والأضواء".

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

وللمزيد حول صور زيزي عادل وسبب اعتزال زيزي عادل الغناء شاهد الفيديوجراف التالي: 

زيزى عادل اعتزال زيزي عادل سبب اعتزال زيزي عادل زيزي عادل انستجرام صور زيزي عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

حاول إلقائها في الشارع.. القبض على والد فتاة البلكونة بـ الجيزة

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

الجيران ينقذون فتاة حاول أبوها قتلها بإلقائها من البلكونة| فيديو

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

قرعة تصفيات أمم أفريقيا.. مجموعة قوية لمصر وصدامان عربيان

طارق شوقي عن شائعة إقالته: قبل أى حدث كبير تنطلق الأكاذيب

موضوعات متعلقة

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

بسبب لودر.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط الغاز بجوار النادي الأهلي |فيديوجراف

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

زيجاته المتعددة ووقفه 4 سنوات وفشله في التمثيل..حميد الشاعري يكشف أسرار حياته.."فيديوجراف"

ترشيحاتنا

والد ماكرون: الفرنسيون جاحدون جدا..ابني بحاجة للكثير من الشجاعة ولا أتبع طائفته

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر بعد العودة للتسجيل في مرمى اليونايتد

ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد بثنائية صلاح ودياز في الشوط الأول

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

ناسا تحذر من عواصف شمسية تضرب الأرض

بوتين يستعد لإعلان النصر على أوكرانيا يوم 9 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخيف أم مذهل..شاهد أطول جسر من الزجاج في العالم|صور

الكبير أوي الحلقة 18 .. جنون چوني بسبب اليوتيوب ومكي يقطع الإنترنت

باب طائرة ينفتح في الهواء.. شاهد رد فعل الركاب|فيديو

إلهام شاهين لـ صدى البلد: دوري فى بطلوع الروح يقدم لأول مرة على الشاشة.. ولم أضع شروطاً لوضع اسمي على التتر .. وشاهدت مئات الفيديوهات لداعشيات قبل التصوير

فيديو

آشلي في الكبير أوي.. هل تعود روان عاطف للتمثيل مرة أخرى؟

تفاصيل احتراق مركب سياحي في الغردقة دون خسائر بشرية.. فيديو جراف

سعر البامية والطماطم .. تفاصيل أسعار الخضراوات والفاكهة

ملاكنا سنحبك دائمًا.. كريستيانو يعلن وفاة رضيعه وغموض حول مشاركته أمام ليفربول

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ