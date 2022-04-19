ليلى غفران تخرج عن صمتها وتتحدث عن ابنتها المقتولة وواقعة مسجد الحسين "فيديوجراف"

قالت الفنانة ليلى غفران إنها ذات مرة أخذت صديقاتها وذهبت بهن إلى مسجد الحسين لصلاة الفجر ، مؤكدة أنها أثناء ركن سيارتها ظهر لها رجل فجأة مضيفة: "هذا الموقف حدث بالصدفة وهذا الرجل لم أكن أعرفه".

هبة ابنة ليلى غفران

كما تطرقت الحلقة لـ هبة ابنة ليلى غفران، وبكت الفنانة ليلى غفران عندما شاهدت صورة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بعدما عرضت عليها من قبل مقدمة برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وأوضحت ليلى غفران أنه من الصعب عليها أن تسمع صوت ابنتها هبة في أي ماسدج لها قبل وفاتها، لافتة إلى أنها دائما تتحدث عن ابنتها هبة وكأنها مازالت حية وموجودة.

وللمزيد حول تفاصيل مقتل ابنة ليلى غفران وماذا قالت الصحافة عن هبة بنت ليلى غفران شاهد الفيديوجراف التالي: