البحث العلمي تعقد ندوة "أهمية رفع الوعى ومخاطبة المخاوف من لقاح كورونا"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة الشراكة بين الاكاديميات IAP أنه سيتم عقد الندوة الافتراضية" Countering Vaccine Hesitancy" يوم 26 أبريل ، والتى ستناقش أهمية رفع الوعى لدى العامة والجمهور ومخاطبة المخاوف من اللقاح، حيث تعانى بعض البلدان التي يبدو أنها سيطرت على الفيروس من خلال عمليات إغلاق مختلفة موجات جديدة من العدوى.

وأضافت الأكاديمية انه سيتم أيضا مناقشة انتشار الفيروس بسرعة أكبر مع استمرار المتحورات الجديدة في الظهور، الامر الذى قد يهدد المكاسب التي تحققت من خلال التطعيم وتدابير المكافحة الأخرى، ويسلط تقرير الندوة عبر الإنترنت الصادر عن الشراكة بين الأكاديميات (IAP) الضوء على التوصيات العملية لتحسين امتصاص اللقاحات.



واوضحت أنه سيلقى المحاضرات كل من الدكتور Toni Gabaldón استاذ علم الجينوم المقارن وعضو لجنة خبراء COVID فى الهيئة – الدكتور Herman Wasserman استاذ دراسات الاعلام بجنوب افريقيا بينما للمشاركة يجب التسجيل على الرابط التالى.