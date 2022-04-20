تفاصيل أحدث سيارة لـMG العالمية بمصر

طرحت MG أحدث موديلات سيارة HS في السوق المصري والتي تعد إضافة حقيقية لمحفظة سيارات الشركة في السوق المصري حيث يقدم طراز السيارة الطابع الرياضي في هذه الفئة متعددة الاستخداماتSUV .

توفر HS تجربة قيادة استثنائية مستوحاة من مفهوم تصميم سيارة X-Motion التجريبية المثير للإعجاب، إضافة إلى تصميم جذاب ومميز للشبكة الأمامية، وحواف رياضية للسيارة.



تمثل HS السيارة الرياضية كما يجب أن تكون والتي تعد أول سيارة بنظام الدفع الخلفي وتقدم خصائص السيارة الرياضية الحقيقية وبسعر مناسب، بدايةً من زر Super Sport الذي يمكّن السائق من الاستمتاع بإمكانيات وأداء القيادة الرياضية الفائقة. يستطيع السائق أيضاً تغيير إضاءة المقصورة الداخلية للسيارة من خلال 64 لون إضاءة محيطة مما يعطي السائق إحساس بالتميز والتفرد. كما تتميز السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، بينما تضفي المقاعد الرياضية المغطاة بالجلد مع تطعيمات من الألكانتارا الإحساس بقيادة سيارة رياضية؛ مما يعطي السائق انطباع أنه في حلبة السباق، لتضع هذه المواصفات MGHS في المقدمة وتميزها عن السيارات المنافسة لفئتها.



تتميز MG بقدرتها على تقديم سيارات تدمج بين الابتكار والتكنولوجيا والسعر المناسب، حيث تحرص العلامة التجارية دائمًا على تقديم فئات وطرازات جديدة لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق. وتشمل سيارة HS خبرات MG في صناعة السيارات لتمزج الراحة والفخامة بالسلامة. تستمر MG في ريادتها للسوق خاصة بعد الإنجازات الهائلة التي حققتها العلامة التجارية في عام 2021 في السوق المصري.



