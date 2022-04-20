نقيب الفلاحين يطالب المواطنين بتخزين الثوم والبصل هذه الأيام ..فيديو

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضا فى الأسعار، مؤكدًا أن بداية شهر رمضان شهدت بعض الخضروات ارتفاعا و لكن الآن نشهد انخفاضات كبيرة فى الأسعار.



وأضاف نقيب الفلاحين، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن السبب فى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، هو فاصل العروات، الخاصة بالمحاصيل الصيفية و الشتوية.



ولفت إلى أن أسعار الخضروات بالكامل انخفضت، مؤكدًا أن كيلوا الطماطم وصل لـ 20 جنيها، و اليوم أصبح بـ 10 جنيهات، و البطاطس بـ 7 جنيهات، و الخيار بـ 10 جنيهات، وورق العنب انخفض من 100 جنيه لـ 25 جنيها.



وأشار إلى أن أسعار البامية تتروح بين الـ 40 جنيها و50 جنيها، وذلك لآن هذا التوقيت ليس موعد المحصول، ولكن سينخفض سعرها فى الفترة المقبلة، ونقوم بزراعة البامية لكى ينخفض سعرها.



وأوضح أن هناك فائضا كبيرا فى الخضروات و الفاكهة بمصر، يصل لـ 5 ملايين طن، ونصدر للخارج 5 ملايين طن فائضة عن الحاجة.



وكشف أن الارتفاع فى الأسعار يكون فى الفواصل فقط، ولكن كل يوم من الآن سنشهد انخفاضا فى الأسعار، الخاصة بالخضروات و الفاكهة.



وطالب من المواطنين بتخزين الثوم و البصل فى هذه الفترة، لآن أسعار تلك السلع منخفضة، و الفترة المقبلة ستشهد الطماطم انخفاضا جديدا.