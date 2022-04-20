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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تستعد لمبادلة أسرى الحرب الروس مقابل ممر آمن خارج ماريوبول

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال على استعداد لمبادلة أسرى الحرب الروس مقابل ممر آمن للمدنيين والقوات الأوكرانية في ماريوبول.

وحسب “بي بي سي” قال زيلينسكي إن هناك ما يقدر بنحو 1000 مدني يحتمون في مصنع أزوفستال للصلب.

وأضاف أن الوضع في المدينة المحاصرة يزداد سوءًا مع مئات الجرحى.

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وفي وقت سابق، اتهم السكرتير الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف أوكرانيا بعرقلة مفاوضات السلام.

وقال بيسكوف إن الكرة كانت في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة لأوكرانيا.

وفي إشارة إلى بيان بيسكوف، قال زيلينسكي إنه لم يطلع أو يسمع بالوثيقة المتعلقة بمحادثات السلام.

روسيا أوكرانيا زيلينسكي ماريوبول الكرملين بيسكوف مفاوضات السلام

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